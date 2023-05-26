Вашингтон, 26 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украина может стать членом Североатлантического альянса, но без территорий, перешедших под контроль России. Такое мнение выразил обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в НАТО

По его словам, некоторые страны Запада готовы рассмотреть вступление подконтрольной Киеву территории в состав НАТО по примеру ФРГ в 1955 году.

«По мере приближения саммита НАТО в июле члены альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Украины, который хочет получить гарантии…» — пишет Эрлангер, отмечая, что в некоторых странах Европы всё больше набирает популярность модель Западной Германии.

По словам обозревателя, ФРГ является примером вступления в Североатлантический альянс страны со «значительными и нерешёнными территориальными проблемами». После вступления ФРГ в альянс «возникло то, что можно было назвать замороженным конфликтом», что и хотели бы сейчас некоторые страны, добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. Тем не менее генсек отметил, что на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, будут приняты решения, которые приблизят Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала.