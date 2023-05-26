СМИ: Запад готов обсуждать членство Украины в НАТО по примеру ФРГ
NYT: в Европе задумались о включении в НАТО подконтрольных Киеву регионов по примеру ФРГ
Вашингтон, 26 мая, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Украина может стать членом Североатлантического альянса, но без территорий, перешедших под контроль России. Такое мнение выразил обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер.
По его словам, некоторые страны Запада готовы рассмотреть вступление подконтрольной Киеву территории в состав НАТО по примеру ФРГ в 1955 году.
«По мере приближения саммита НАТО в июле члены альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Украины, который хочет получить гарантии…» — пишет Эрлангер, отмечая, что в некоторых странах Европы всё больше набирает популярность модель Западной Германии.
По словам обозревателя, ФРГ является примером вступления в Североатлантический альянс страны со «значительными и нерешёнными территориальными проблемами». После вступления ФРГ в альянс «возникло то, что можно было назвать замороженным конфликтом», что и хотели бы сейчас некоторые страны, добавил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта с Россией не рассматривается. Тем не менее генсек отметил, что на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле, будут приняты решения, которые приблизят Украину к вступлению в Североатлантический альянс.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала.