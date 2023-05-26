Херсон, 26 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского всё ещё остаётся шанс закончить конфликт, перестав следовать «инструкциям», заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, как только Зеленский пришёл к власти, он тут же изменился в худшую сторону, он предал своих людей, свою страну, он просто изменник и предатель.

«У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может всё изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пока власть на Украине сосредоточена в руках режима во главе с Зеленским, переговоры невозможны.

По словам Медведева, рано или поздно договариваться придётся, поскольку всё всегда заканчивается диалогом. Он уточнил, что для России ничего не поменяется, пока у власти Зеленский.