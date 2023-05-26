Сальдо рассказал, как Зеленский может закончить конфликт на Украине
Сальдо: у Зеленского остаётся шанс закончить конфликт на Украине
Херсон, 26 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. У президента Украины Владимира Зеленского всё ещё остаётся шанс закончить конфликт, перестав следовать «инструкциям», заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, как только Зеленский пришёл к власти, он тут же изменился в худшую сторону, он предал своих людей, свою страну, он просто изменник и предатель.
«У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может всё изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.
Как сообщало ИА Регнум, ранее замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пока власть на Украине сосредоточена в руках режима во главе с Зеленским, переговоры невозможны.
По словам Медведева, рано или поздно договариваться придётся, поскольку всё всегда заканчивается диалогом. Он уточнил, что для России ничего не поменяется, пока у власти Зеленский.