Варшава, 26 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Власти Польши намерены запретить движение через границу грузовым автомобилям, зарегистрированным в Белоруссии и России, соответствующий проект постановления правительства страны был опубликован 26 мая.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фура на трассе

«Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Белорусской Республикой для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Белорусской Республики или Российской Федерации», — сказано в тексте проекта постановления.

Ранее 26 мая сообщалось, что правительство России прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через территорию России. Соответствующее обращение к правительству ранее приняли депутаты Госдумы.

Запрет на движение польских перевозчиков по территории России станет зеркальным ответом на аналогичные действия ЕС в отношении российских компаний, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. С другой стороны, ограничения (помимо запрета на движение, также запрет на заправку на российских АЗС по общим расценкам) станут ответом на регулярные провокации Варшавы с кражей российской собственности, сносом советских памятников, закрытием русских школ, пояснял спикер.

«В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России. Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», — отмечал Володин в своём Telegram-канале.

22 мая в МИД Польши заявили, что начали подсчёт «ущерба», нанесённого Советским Союзом Польше во время и после Второй мировой войны. От Москвы планируется потребовать репарации. Аналогичные подсчёты ранее были проведены в Варшаве в отношении Германии. В Берлине подчеркнули, что данный вопрос рассматриваться не будет.