Москва, 26 мая, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем подтвердил приверженность Москвы разрешить конфликт на Украине политико-дипломатическим путём, сообщал 26 мая пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров и Ли Хуэй

В сообщении российского МИДа говорится, что на встрече, состоявшей в Москве, Лавров и Ли Хуэй обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также оценили перспективы урегулирования конфликта.

Глава МИД России выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса и высоко оценил готовность Пекина «играть позитивную роль в его урегулировании».

При этом Лавров отметил, что украинская сторона, а также её западные кураторы, создают серьёзные препятствия для возобновления мирных переговоров.

«С обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, накануне встречи из СМИ стало известно, что Ли Хуэй в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, включающего 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.