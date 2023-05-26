Ростов-на-Дону, 26 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону загорелись стеллажи с пряжей на складе площадью 400 квадратных метров, сообщили в главке МЧС по Ростовской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По информации ведомства, 26 мая около 15:27 (совпадает с мск) поступило сообщение о пожаре на складе с пряжей на улице Вавилова.

«Площадь пожара — 400 квадратных метров, горят стеллажи с пряжей», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что для тушения пожара привлечены 48 спасателей и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, днём 16 марта в Ростове-на-Дону произошёл пожар в здании ФСБ, его площадь превысила 800 квадратных метров. В результате ЧП погиб один человек, двое пострадали.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Из-за распространения огня взорвались ёмкости с горюче-смазочными материалами. В здании обрушились две стены.