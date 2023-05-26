Оттава, 26 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Сети набирает просмотры видео скандала, который устроили в Канаде украинские мужчины после того, как одна из россиянок написала на своём гараже «Бахмут наш».

Надпись на гараже
Кадр из видео.
Надпись на гараже

Украинцы оскорбляли женщину, утверждая, что ей не место в Канаде. Кроме этого, они пожелали ей оказаться в Бахмуте (украинское название Артёмовска).

На кадрах также видно, что на гараже женщины изображены символы V и Z.

Как передавало ИА Регнум, Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что эта страна поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. Она напомнила, что Канада уже поставила Украине автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один миллион патронов калибра 5,56 мм, кроме этого дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.