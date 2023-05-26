Оттава, 26 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Сети набирает просмотры видео скандала, который устроили в Канаде украинские мужчины после того, как одна из россиянок написала на своём гараже «Бахмут наш».

Кадр из видео. Надпись на гараже

Украинцы оскорбляли женщину, утверждая, что ей не место в Канаде. Кроме этого, они пожелали ей оказаться в Бахмуте (украинское название Артёмовска).

На кадрах также видно, что на гараже женщины изображены символы V и Z.

Как передавало ИА Регнум, Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что эта страна поставит на Украину из своих запасов 43 управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder. Она напомнила, что Канада уже поставила Украине автоматы и пулемёты, магазины к ним, а также один миллион патронов калибра 5,56 мм, кроме этого дополнительную партию автоматов планируется отправить в ближайшие недели. Канада намерена передать Киеву в общей сложности 2,4 млн патронов и 21 тыс. единиц стрелкового оружия.