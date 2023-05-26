Сыктывкар, 14 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Жители Коми начали активно вакцинироваться от COVID-19. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

«Учитывая, что начался активный прирост желающих вакцинироваться, мы открыли два новых больших пунктах вакцинации — на базе республиканского врачебно-физкультурного диспансера и на базе республиканского стадиона», — сообщил Уйба.

Всего, по его словам, в республике привиты 160 997 человек, 117 050 — уже завершили вакцинацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми планируют привить от COVID-19 как минимум 380 тысяч человек, для 94 тысяч жителей республики вакцинация является обязательной.