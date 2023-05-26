Москва, 26 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с членами «Деловой России» прерывалась из-за телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщил глава государства 26 мая. Он передал участникам встречи поздравления бразильского лидера с днём российского предпринимателя.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Уважаемые коллеги, продолжим. Это был разговор с президентом Бразилии. С его разрешения хочу передать всем участникам сегодняшней встречи и вообще всему предпринимательскому сообществу России наилучшие пожелания, успехов и благополучия в бизнесе», — сказал президент, вернувшись в зал заседания.

В мае 2023 года после встречи «группы семи» в Хиросиме президент Бразилии заявил, что внимательно выслушал выступление своего украинского коллеги Владимира Зеленского, но на его точку зрения относительно ситуации на Украине это выступление не повлияло. Ранее Лула да Сильва заявлял, что конфликт на территории Украины начался прежде всего потому, что мировые лидеры долго не вступали в диалог.

Как сообщалось ранее, на встрече с членами «Деловой России» Владимир Путин отметил, что отечественные предприниматели на деле доказали своё намерение связать собственное будущее с Родиной. Бизнесмены активно инвестируют в расширение производств в России, одновременно с этим занимая ниши, высвободившиеся после ухода с российского рынка части иностранных компаний, сказал президент.