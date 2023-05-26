Берлин, 26 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Для подрыва «Северных потоков» был использован более лёгкий по сравнению с другими взрывчатыми веществами октоген, сообщает 26 мая издание Spiegel, ссылаясь на источники в прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По данным издания, на яхте «Андромеда» были найдены остатки взрывчатого вещества, пригодного для использования под водой — октоген. Сообщается, что это взрывчатое вещество широко распространено как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока.

Сила взрыва с применением данного вещества, отмечает Spiegel, соответствовала 500 кг в тротиловом эквиваленте. Октоген намного легче тротила, его можно было перевозить на относительно небольшой лодке, а опытные водолазы в состоянии доставить его на дно Балтийского моря.

«Часто выдвигаемый тезис о том, что злоумышленники могли доставить взрывчатое вещество к месту диверсии только на более крупном судне или же на небольшой подводной лодке из-за его веса, уже не актуален», — говорится в статье.

Ранее британская газета The Times написала, немецкие следователи предполагают, что к подрыву трубопроводов «Северный поток» имеет отношение Украина. Они ищут доказательства причастности страны к терактам. След привёл их к подставному туристическому бюро, созданному в Варшаве двумя украинцами.

Однако депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек уверена, что власти ФРГ и Евросоюза не допустят проведения активного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт.