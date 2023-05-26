Берлин, 26 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Для подрыва «Северных потоков» был использован более лёгкий по сравнению с другими взрывчатыми веществами октоген, сообщает 26 мая издание Spiegel, ссылаясь на источники в прокуратуре.

Spiegel: «Северный поток» подорвали октогеном, который можно перевозить на небольшой яхте
Иван Шилов ИА REGNUM
Диверсия на «Северных потоках»

По данным издания, на яхте «Андромеда» были найдены остатки взрывчатого вещества, пригодного для использования под водой — октоген. Сообщается, что это взрывчатое вещество широко распространено как на Западе, так и в странах бывшего Восточного блока.

Сила взрыва с применением данного вещества, отмечает Spiegel, соответствовала 500 кг в тротиловом эквиваленте. Октоген намного легче тротила, его можно было перевозить на относительно небольшой лодке, а опытные водолазы в состоянии доставить его на дно Балтийского моря.

«Часто выдвигаемый тезис о том, что злоумышленники могли доставить взрывчатое вещество к месту диверсии только на более крупном судне или же на небольшой подводной лодке из-за его веса, уже не актуален», — говорится в статье.

Ранее британская газета The Times написала, немецкие следователи предполагают, что к подрыву трубопроводов «Северный поток» имеет отношение Украина. Они ищут доказательства причастности страны к терактам. След привёл их к подставному туристическому бюро, созданному в Варшаве двумя украинцами.

Однако депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек уверена, что власти ФРГ и Евросоюза не допустят проведения активного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт.