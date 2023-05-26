Москва, 26 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовый удар по пункту дислокации «иностранного легиона» ВСУ под Артёмовском, сообщил 26 мая начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС России Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Также ударами ВКС России были уничтожены пункты дислокации 54-й мехбригады протиивника в районе села Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике.

Боевые расчёты артиллерии ВС России отработали по резервам 24-й бригады ВСУ в районе Торецка, одному из командно-наблюдательных пунктов и скоплению техники резерва 110-й мехбригады в окрестностях Авдеевки.

Залпом из тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» мотострелки нанесли огневое поражение опорному пункту 53-й бригады ВСУ в районе Водяного в Запорожской области, а под селом Григоровка Днепропетровской области был уничтожен 120-милиметровый минометный расчёт ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Артёмовск был освобождён после продолжительных боёв 20 мая, в годовщину освобождения Мариуполя. Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в операции.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин предположил, что ВСУ, вероятно, попробуют отбить Артёмовск. Сейчас и весь город, и все дороги рядом с ним контролируются российской артиллерией и авиацией, отметил он.