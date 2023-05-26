Москва, 26 мая, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Правительство прорабатывает вопрос о запрете на транзит польских фур через территорию России. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь н собственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Обращение Госдумы о запрете транзита польских фур через российскую территорию и заправки автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо поступило», — цитирует агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, в Госдуму внесли проект обращения к правительству РФ о принятии ограничительных мер к польским автоперевозчикам из-за политики страны по отношению к России.

Документ был составлен после того, как власти Польши 29 апреля захватили здание школы при посольстве России, сломали калитку, нарушив нормы международного права. Депутаты предлагают изменить принципы расчёта за топливо для польских фур. Заправка не должна производиться по розничным ценам, действующим в Российской Федерации.