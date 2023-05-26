Калининград, 26 мая, 2023, 17:07 — ИА Регнум. «Автотор» нашёл нового партнёра для проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, с китайской компанией Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd, которая специализируется на разработке электромобилей, было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в «Автоторе» 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей, работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов», — сообщили в пресс-службе компании.

Производство компонентов будет ориентировано как на программу локализации автомобилей «Автотора» на новых видах энергии, так и на поставки другим отечественным автопроизводителям, отметили представители компании. В «Автоторе» считают, что сотрудничество с китайским партнёром повысит качество продукции и поможет увеличению его объёмов.

«Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей планируется в период до конца 2023 года. Вторая очередь мощностей, включая пуск в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок будет запущена в 2024 г.», — отметили в пресс-службе компании.

В апреле 2023 года на сборочном предприятии «Автотора» в Калининграде началось совместное с китайским государственным холдингом BAIС производство автомобилей. На конвейерной линии выпускается одновременно компактный пятиместный кроссовер и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем. Автомобили собирают из китайских комплектующих, при этом прорабатывается поэтапный план локализации компонентов.