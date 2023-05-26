Берлин, 26 мая, 2023, 17:03 — ИА Регнум. У немецких следствия появляется всё больше данных, которые указывают на причастность киевского режима к взрывам на нитках «Северных потоков». Об этом пишет издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Сообщается, что в настоящее время следователи заняты поиском ответа на вопрос, совершили ли взрывы неподконтрольная властям в Киеве группировка или украинские спецслужбы. При этом в Берлине считают «крайне маловероятным» сценарий, при котором подрыв ниток газопроводов был организован российской стороной.

Журналисты со ссылкой на источники в следственных кругах отмечают, что метаданные электронного письма и адрес электронной почты, с которой было отправлено сообщение для аренды яхты «Андромеда», которая, возможно, причастна к транспортировке взрывчатки, также «ведут на Украину».

Как сообщало ИА Регнум, накануне в МИД России были вызваны послы Германии, Дании и Швеции, им заявлен решительный протест из-за отсутствия результатов расследования диверсий на «Северных потоках».

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что власти ЕС не допустят проведения серьёзного и объективного расследования диверсий на газопроводах «Северный поток», поскольку не планируют осуществлять их ремонт. По его мнению, Берлин имеет обязательства перед США и ограничен в своих действиях.