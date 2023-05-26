Краснодар, 26 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, сообщили 26 мая в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение с ножом

По данным следствия, 23-летний подозреваемый набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья.

Мужчина пытался нанести удар ножом полицейскому в район головы, но он уклонился и удар пришёлся в руку. При задержании правоохранители применили табельное оружие, мужчина получил ранение ноги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы.

Как сообщало ИА Регнум, младший брат хоккеиста минского «Динамо» Михаила Шалагина, выступающего в КХЛ, был задержан за нападение на полицейских в центре Москвы.

В отношении Сергея Шалагина возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ему может грозить лишение свободы до пяти лет.