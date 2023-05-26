Уфа, 26 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В Уфе 64-летняя местная жительница зарезала сына с ДЦП, после чего пыталась покончить с собой, сообщил 26 мая Telegram-канал Mash Batash.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Инцидент произошел в ночь на 26 мая. Пенсионерка, которая 30 лет ухаживала за тяжелобольным сыном, несколько раз ударила его ножом в шею, после чего наглоталась таблеток и впала в кому. При этом женщина оставила записку, в которой написала, что устала так жить.

Как отмечается в сообщении, сын умер ещё до приезда скорой помощи, а его мать успели госпитализировать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Саратовской области из-за личной неприязни 50-летняя женщина подмешала яд в молочную кашу и отравила 23-летнюю дочь-инвалида, а также трёх внуков 3, 5 и 7 лет. Двое детей скончались на месте, ещё один ребёнок и дочь обвиняемой — в медучреждении.