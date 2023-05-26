Нижний Новгород, 26 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года пройдёт VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом 26 мая сообщила пресс-служба организаторов данного мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Отмечается, что в рамках конференции представители органов государственной власти и бизнес-сообщества обсудят наиболее актуальные вопросы развития цифровых технологий в современных условиях.

Уточняется, что будет организованы выставка и ярмарка цифрового искусства, пройдут питч-сессии стартапов, хакатоны, лекции и паблик-токи для молодых IT специалистов и студентов, премия CIPR Digital.

Культурная программа конференции включает гастрономические и музыкальные мероприятия, а также фестиваль уличного искусства.

Мероприятие будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Нижегородской области.

Как передавало ИА Регнум, Россия заняла 14-ю строчку в топ-20 государств по развитию цифровых технологий. Это указано в исследовании «Ростелекома» по глобальным трендам цифровизации с 2021 по 2022 год. Согласно данным компании, первую строчку в рейтинге занял Китай, на втором месте разместились США, далее идет Индия, затем Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, замыкают десятку лидеров Франция и Испания.

Россия также вошла в топ-10 государств по изобретательской и научной активности в сфере квантовых технологий, робототехники и по искусственному интеллекту.

13 апреля в центре общественных связей ФСБ России журналистам заявили, что подразделения наступательных киберопераций западных стран используют сетевую инфраструктуру Украины, чтобы скрыто применять новые виды кибероружия против России. Специалисты получили данные, которые свидетельствуют об использовании США и НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

Президент России Владимир Путин 14 апреля на оперативном совещании с членами Совета безопасности предложил рассмотреть тему информационной безопасности. По его словам, этот вопрос является чрезвычайно важным.