Архангельск, 26 мая, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В Архангельске отменили концерт группы «Сплин». Об этом 26 мая сообщили организаторы на странице в соцсети «ВКонтакте».

Павел Ищенко ИА REGNUM Группа «Сплин»

«С сожалением сообщаем об отмене концерта группы «Сплин» в Архангельске. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 7 июня в Театре драмы им. М. В. Ломоносова. Причина отмены выступления не называется, музыканты также не прокомментировали ситуацию.

Это был последний запланированный концерт группы в России в 2023 году. На сайте коллектива указано, что 10 и 11 апреля 2024 года группа выступит во Владимире и Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года лидер группы «Сплин» Александр Васильев высказался в поддержку музыкантов, которые бежали из России после начала специальной военной операции. В соцсетях резко отреагировали на его заявление. После этого не состоялось несколько концертов группы в российских городах.