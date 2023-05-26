Белград, 26 мая, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Сербы, живущие в северных районах Косова и Метохии, начали возводить баррикады, чтобы защитить административных зданий от захвата косовскими силовики, передаёт 26 мая «Радио и телевидение Сербии».

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Отмечается, в частности, что баррикада возведена перед зданием администрации в муниципалитете Лепосавич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич из-за ситуации, сложившейся в Косово, привёл армию страны в состояние максимальной готовности. Одновременно с этим Вучич призвал руководителей НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе.

Вооружённые силы Сербии получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косово и Метохией и выполняют его, сообщил позднее министр обороны Милош Вучевич.

Ранее сообщалось, что в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии к зданиям администраций прибыли косовские силовики и попытались эти здания захватить. Входе столкновений силовиками применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В мае 2023 года в Косове был открыт этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023. В минобороны Сербии заявили, что страны НАТО не обращались к Белграду за разрешением перед отправкой своих военных для участия в учениях в регионе, который Сербия считает своим.