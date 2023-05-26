Косовска-Митровица, Сербия, 26 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. На севере Косово, где проживают преимущественно сербы, начались столкновения между сотрудниками местного спецназа и населения, сообщил телеканал РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Медики подтвердили телеканалу, что в результате столкновений пострадали около десятка сербов. Колонны полицейских бронемашин движутся к зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке, где звучат сирены, предупреждающие об опасности.

Отмечается, что в этих населённых пунктах прерваны занятия в школах, а жители возводят баррикады.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич привёл армию страны в состояние максимальной готовности.

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны получили указание о срочном выдвижении подразделений к административной границе с Косовом и Метохией.