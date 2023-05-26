Москва, 26 мая, 2023, 16:33 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет никаких ограничений по отпуску, но всё лето расписано рабочими мероприятиями. Об этом 26 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Ограничений нет, но, честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты», — сказал Песков.

Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Он отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, Песков сообщил, что на 26 мая у Путина запланировано совещание с Советом безопасности РФ, потом будет международный телефонный разговор, а вечером закрытые встречи. До этого глава государства встретился с членами организации «Деловая Россия».