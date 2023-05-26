Москва, 26 мая, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Старт Всероссийскому конкурсу «Послы Победы». Ленинград» будет дан 30 мая. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба движения «Волонтёры Победы».

Анна Садовникова/РИА Новости Волонтеры победы

Отмечается, что победители конкурса примут участие во Всероссийском слёте «Память поколений», также они помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге.

Стать его участникам может любой гражданин России старше 18 лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности, оказывал помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды. рф, подать соответствующую заявку и выполнить конкурсное задание. Заявки будут приниматься до 20 июня включительно.

Уточняется, что победителями станут 89 лучших добровольцев, которые пройдут образовательную программу, посетят музеи Санкт-Петербурга, а также примут участие в полезных мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти. Кроме этого, они сопроводят Военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что волонтерская деятельность помогает сохранить национальную идентичность России. По его словам, национальная идентичность складывается из поведения волонтеров, а из идентичности — мощь страны.

В преддверии Дня Победы стартовала акция «Стена памяти». Стенды были установлены как в России, так и за рубежом: в музеях, домах культуры, школах, библиотеках, дворцах спорта, университетах, банках и на предприятиях.

Торжественный старт этой акции был дан в Музее Победы в Москве. Председатель «Волонтёров Победы» прикрепила на Стену памяти портрет своего прадеда Алексея Важнова, который пропал без вести в 1942 году, в её семье чтят его подвиг и вклад в общую Победу.