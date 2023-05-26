Капитализация «ФосАгро» выросла в семь раз и достигла триллиона рублей
Москва, 26 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро» на своем заседании сегодня, 26 мая, признал успешным ход реализации стратегии развития компании до 2025 года.
Об итогах реализации стратегии развития общества в 2022 году и основных направлениях работы в 2023 году доложил генеральный директор компании Михаил Рыбников. «В прошлом году и первом квартале 2023 года мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии развития компании, в фундамент которой заложено стремление к постоянному повышению эффективности производств и выпуска экоэффективной продукции при сохранении курса на устойчивость и социальную ответственность», — отметил глава «ФосАгро».
С момента выхода на IPO в 2011 году капитализация «ФосАгро» выросла почти в семь раз, достигнув триллиона рублей. По этому показателю «ФосАгро» вошла в десятку крупнейших компаний России, так называемых «голубых фишек» Московской биржи. Общее число акционеров «ФосАгро» с 2011 года выросло почти в тысячу раз до более 245 тыс.
Компания продолжает динамичное развитие — только в первом квартале этого года «ФосАгро» удалось нарастить выпуск агрохимической продукции на 6,1% — до более 2,8 млн тонн. Рост во многом обеспечен реализацией инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса в Волхове. В этом году новый завод выходит на проектную мощность.
Значительный рост достигнут по фосфорсодержащим удобрениям MAP и DAP, а также ЖКУ. Объём выпуска азотных удобрений вырос на 7%, фосфорной кислоты на 16%. В рамках реализации масштабной инвестпрограммы, на которую в этом году выделены рекордные 67 млрд рублей, компания продолжает развитие рудно-сырьевой базы, а также ведет модернизацию и расширение комплексов по производству минеральных удобрений.
До конца года намечен ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. В Череповце, помимо модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, в этом году стартует проект по дальнейшему наращиванию переработки апатитового концентрата.
В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, идёт реализация 3-его этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK. Кроме того, в «ФосАгро» изучают возможность строительства новых производств аммиака и карбамида в Череповце и Волхове.