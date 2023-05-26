Москва, 26 мая, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «ФосАгро» на своем заседании сегодня, 26 мая, признал успешным ход реализации стратегии развития компании до 2025 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Об итогах реализации стратегии развития общества в 2022 году и основных направлениях работы в 2023 году доложил генеральный директор компании Михаил Рыбников. «В прошлом году и первом квартале 2023 года мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии развития компании, в фундамент которой заложено стремление к постоянному повышению эффективности производств и выпуска экоэффективной продукции при сохранении курса на устойчивость и социальную ответственность», — отметил глава «ФосАгро».

С момента выхода на IPO в 2011 году капитализация «ФосАгро» выросла почти в семь раз, достигнув триллиона рублей. По этому показателю «ФосАгро» вошла в десятку крупнейших компаний России, так называемых «голубых фишек» Московской биржи. Общее число акционеров «ФосАгро» с 2011 года выросло почти в тысячу раз до более 245 тыс.

Компания продолжает динамичное развитие — только в первом квартале этого года «ФосАгро» удалось нарастить выпуск агрохимической продукции на 6,1% — до более 2,8 млн тонн. Рост во многом обеспечен реализацией инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса в Волхове. В этом году новый завод выходит на проектную мощность.

Значительный рост достигнут по фосфорсодержащим удобрениям MAP и DAP, а также ЖКУ. Объём выпуска азотных удобрений вырос на 7%, фосфорной кислоты на 16%. В рамках реализации масштабной инвестпрограммы, на которую в этом году выделены рекордные 67 млрд рублей, компания продолжает развитие рудно-сырьевой базы, а также ведет модернизацию и расширение комплексов по производству минеральных удобрений.

До конца года намечен ввод в эксплуатацию 2-го пускового комплекса 10-го горизонта Кировского рудника. В Череповце, помимо модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, в этом году стартует проект по дальнейшему наращиванию переработки апатитового концентрата.

В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, идёт реализация 3-его этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK. Кроме того, в «ФосАгро» изучают возможность строительства новых производств аммиака и карбамида в Череповце и Волхове.