Вашингтон, 26 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Резервы министерства финансов США могут иссякнуть к 9 июня, считают экономисты Goldman Sachs, чьё мнение приводит портал MarketWatch.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что резервы американского минфина уже 2 июня сократятся до $30 млрд, а 9 июня закончатся полностью.

При этом экономисты считают, что до этого времени Конгресс США и глава Белого дома Джо Байден придут к соглашению по повышению потолка государственного долга, пишет портал.

Как сообщало ИА Регнум, начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков, пять из них уже обанкротились.

Отметим, что задолженность Соединённых Штатов по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие 13 стран задолжали 31,4 трлн долларов. При этом государственный России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, 13 раз — китайского.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен предположила, что страна может не дотянуть до 15 июня, если в ближайшее время не будет решён вопрос о лимите государственного долга.

Во время выступления на саммите G7 в Японии 20 мая президент США Джо Байден попросил журналистов «умолкнуть» вместо того, чтобы ответить на их вопрос про дефолт в Соединённых Штатах. Он произносил вступительную речь, после которой многие представители СМИ начали интересоваться у американского лидера ситуацией вокруг повышения потолка госдолга в стране.