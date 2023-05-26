Москва, 26 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй покинул здание российского МИД РФ после встречи с главой ведомства Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

По подсчётам агентства ТАСС, визит китайского представителя в здание российского министерства продлился полтора часа.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников написало, что Ли Хуэй в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов.

На встрече с госсекретарём МИД Германии Андреасом Михаэлисом он заявил, что Китай поддержит страны Европы в действиях по разрешению украинского конфликта, начиная с устранения его коренных причин.

В феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, включающего 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.