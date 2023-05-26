Варшава, 26 мая, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Польша может исчезнуть с лица Земли из-за оккупации страны украинскими беженцами. Об этом написала обозреватель NDP Ханна Крамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«В последние годы наши власти последовательно разрушают Польшу, приглашая в неё всё новых и новых оккупантов», — говорится в статье.

Автор отметила, что если правительство продолжит свой курс, то в скором времени Польша исчезнет с карты Европы и станет «Укрополем», а поляки — слугами «необандеровцев».

Крамер отмечает, что на беженцев с Украины не только уходит много средств, но они ещё и провозят с собой оружие, увеличивая преступность. По её словам, численность насильственных преступлений стремительно возросла после наплыва украинских беженцев, а правительство, по её мнению, ничего не хочет с этим делать.

«Как решает эту проблему правительство? Как и в случае с американскими военнослужащими, польские власти решили просто замалчивать такие факты», — посетовала автор материала.

В апреле обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас написал, что Украинские беженцы, в большом количестве прибывшие в Польшу, убедили местное население в необходимости денацификации Украины. По его мнению, Украина превратилась в территорию, где абсолютно необходима денацификация.