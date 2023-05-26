Москва, 26 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Россия, защищая свои интересы, ведёт себя куда более цивилизованно, чем западные страны, но не будет «награждать избыточными капиталами» иностранные компании, которые уходят с российского рынка, заявил 26 мая на встрече с членами «Деловой России» президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

«Мы не собираемся награждать их какими-то избыточными капиталами. Вы знаете инструменты, которые государство применяет, считая аресты и так далее. Мы ведём себя гораздо более цивилизовано, чем те, кто применяет ограничительные меры в отношении России. Естественно, мы должны и будем защищать свои интересы», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, на встрече с предпринимателями Владимир Путин описал уход иностранных компаний с российского рынка фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». В 1990-е годы многие направления деятельности на российском рынке были отданы на откуп иностранным производителям, позже стало очевидно, что отечественному бизнесу не хватает воздуха на собственном рынке, теперь этот воздух появляется, отметил президент.

Большинство отечественных предпринимателей доказали на деле, что связывают своё будущее с родной страной, отметил также глава государства на встрече с членами «Деловой России». Бизнесмены хотят открывать и расширять производства и приобретать активы на Родине, сказал Владимир Путин. После ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка на нём образовались свободные ниши, и отечественные компании их заполняют, пользуясь возможностью вернуть позиции на рынке страны, отметил президент.