Москва, 26 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) с начала 2023 года перечислила в бюджет России 2,23 трлн рублей. Об этом 26 мая заявил врио главы службы Руслан Давыдов.

Кирилл Брага/РИА Новости Федеральная таможенная служба России

По его словам, в мае есть чёткая тенденция увеличения платежей относительно плановых заданий.

«На вчерашний день мы собрали 2 трлн 230 млрд [рублей], примерно 75% — импортные платежи», — сказал Давыдов в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале текущего года сопоставимы с прошлогодней цифрой, они превысили 13 триллионов рублей.

При этом, по словам главы государства, во втором квартале ожидается рост поступлений в связи с ростом цен на нефть.