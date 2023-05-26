Москва, 26 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Правительство России работает вполне удовлетворительно, заявил 26 мая российский президент Владимир Путин.

Путин назвал работу российского правительства вполне удовлетворительной
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин

«На мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу правительства в условиях давления со стороны Запада блестящей.

Данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 26 мая, свидетельствуют о том, что председатель правительства Михаил Мишустин находится в лидерах по доверию среди россиян. Ему доверяют 62% опрошенных.