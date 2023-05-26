Москва, 26 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Правительство России работает вполне удовлетворительно, заявил 26 мая российский президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работу правительства в условиях давления со стороны Запада блестящей.

Данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 26 мая, свидетельствуют о том, что председатель правительства Михаил Мишустин находится в лидерах по доверию среди россиян. Ему доверяют 62% опрошенных.