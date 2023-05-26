Москва, 26 мая, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами организации «Деловая Россия» заявил, что хорошие экономические показатели страны в условиях санкций удивляют даже его.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства отметил некоторые проблемы в среднесрочной перспективе, добавив, что правительство их видит. Он также указал на заметный рост экономики и промышленного производства, хорошее состояние рынка труда.

«Цепочки восстанавливаются, работа идёт. Удивительно. Даже для меня», — признался Путин.

Президент уточнил, что это «результат зрелости» граждан РФ. Он также добавил, что без предпринимательского общества экономика страны была бы другой.

«В плановой экономике, мне кажется, было бы практически невозможно добиться результата», — подытожил Путин.

Ранее глава государства предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. По словам президента, такое пятилетие следует наполнить конкретной предметной работой, а «не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями».