Москва, 26 мая, 2023, 18:28 — ИА Регнум. В Москве состоялась церемония вручения первой в истории России Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов. Совокупный вклад участников премии в социальные проекты превысил 32 млрд рублей. Торжественное награждение лучших из них по семи номинациям состоялось 25 мая на площадке Координационного центра правительства России.

АНО «Национальные приоритеты» Премия «Наш вклад» — победители

Всего на премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор успешно прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов».

«На этот раз в тройке лидеров — проекты по направлениям «Образование», «Демография» и «Экология». По имеющимся оценкам, совокупный объем инвестиций участников премии в социальные проекты превысил 32 миллиарда рублей», — сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

АНО «Национальные приоритеты» Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

Победителем в номинации «Госкорпорации и компании» стал «Сбербанк». В номинации «Крупный бизнес. Сетевой» — лучшим признано ООО «Корпоративный центр ИКС 5». В номинации «Крупный бизнес. Регион» — МХК «ЕвроХим». В номинации «Средний бизнес» победила эко-фабрика «Сибирский кедр». Лучшим в категории «Малый бизнес» стало ООО «Киберпротект». Среди НКО победу одержал благотворительный фонд «Женщины за жизнь». В номинации «Партнер года» от АНО «Национальные приоритеты» лучшей признана «Национальная спутниковая компания» («Триколор»).

По словам первого вице-премьера, премия демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны. Отдельно Андрей Белоусов поблагодарил НКО, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения, постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Мы видим, что почти половина участников премии — это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», — отметил Андрей Белоусов.

Из общего числа финалистов 52 компании представляют некоммерческий сектор, 40 — крупный бизнес, 16 — госкорпорации и госкомпании, 7 — средний бизнес и 14 — малый бизнес. 63% проектов имеют федеральный масштаб, 37% — региональный. В топ-5 регионов по количеству реализованных компаниями — участниками премии проектов входят: Кемеровская область (86 проектов), Ленинградская область (77 проектов), Красноярский край (75 проектов), Московская область (75 проектов) и Мурманская область (74 проекта)

АНО «Национальные приоритеты» Награждение томского предприятия «Эко-фабрика «Сибирский кедр»

К примеру, томское предприятие «Эко-фабрика «Сибирский кедр» победило в своей номинации всего с одним проектом «ЛесПросвет», но его участники сделали большое дело: за год было высажено 60 000 деревьев на 25 гектарах, а приживаемость саженцев составила 95%. В собственном хвойном питомнике выращен миллион маленьких сеянцев кедра. В рамках экопросветительского направления проведены 35 уроков в детских образовательных учреждениях.

ПАО «Сбербанк» реализует 11 проектов, направленных на поддержку четырех национальных проектов. Одним из наиболее ярких является «Зеленый Марафон» Сбера. Совсем недавно в 60 городах России прошел 10-й, юбилейный забег, который объединили с экологической и благотворительной акцией. Начиная с 2012 года участниками марафона стали более миллиона россиян.

«У нашей команды есть колоссальное количество добрых инициатив, которые помогают воплощать в жизнь национальные проекты как в формате благотворительности, так и от имени компании, силами тысяч наших сотрудников — участников волонтерского движения во всех часовых поясах огромной страны», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Корпоративный центр ИКС 5» представлен на премии семью инициативами по трем национальным проектам. Так, в рамках программы по созданию социальной инфраструктуры и комфортной городской среды компания строит микрорайоны для своих сотрудников и их семей, а программа «Сохраняем наследие», призвана создавать условия для устойчивого культурного развития малых городов.

АО «МХК «ЕвроХим» реализует 22 социальных проекта в поддержку 9 нацпроектов. Программа «Спорт для будущих чемпионов» включает строительство спортивных объектов и организацию масштабных соревнований. Программа «Сохраняем наследие» призвана создавать условия для устойчивого культурного развития малых городов. По программам дополнительного образования в детских технопарках «Кванториум» — IT, робототехника, инженерия, физика, химия, астрономия, биология, экология талантливые дети получают уникальные стартовые возможности, а страна обновляет свой кадровый потенциал в сфере науки и технологий.

ООО «Киберпротект» ведёт всероссийские «Курсы по кибербезопасности для школьников и учителей», которые помогают дать представление об актуальных киберугрозах — интернет-мошенничестве, вирусах, потере данных, кибербуллинге и др., а также о способах противодействия им

АНО «Национальные приоритеты» Награждение благотворительного фонда «Женщины за жизнь»

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» представил семь проектов в поддержку нацпроектов «Демография» и «Образование». В частности, проект «Мамина работа» помогает использовать время декрета с пользой и получить новую профессию без ущерба воспитанию ребенка, а проект «Приданое малышу» снимает финансовую нагрузку на семью в сложной жизненной ситуации и помогает женщине обеспечить будущего ребенка всем жизненно необходимым.

Экспертный совет Национальной премии «Наш вклад» возглавил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В состав совета вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, и. о. ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

София Малявина отметила, что в номинации «Партнер года» представлено 32 организации, которые реализовали более 60 интеграций по национальным проектам

АНО «Национальные приоритеты» Торжественное награждение лучших участников премии «Наш вклад»

«Вместе с нами они проводили экологические акции, культурные и просветительские мероприятия, запускали научные конкурсы и онлайн-олимпиады, организовывали экскурсии на предприятия для школьников, поддерживали энтузиастов спорта, находили и распространяли лучшие практики активного долголетия. Многие из них подключились к всероссийским акциям по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вовлекали в реализацию национальных проектов своих сотрудников и волонтеров, поддерживали наши медиапроекты и рекламные кампании», — отметила София Малявина.

Среди партнеров АНО «Национальные приоритеты»: Альянс «Серебряный возраст», АНО «Информационные центры по атомной энергии» (ИЦАЭ), АО «Атомэнергосбыт», АО «Пигмент», АО «Почта России», АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», АО «НПФ «Микран», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, БФ «Почет», БФ «Старость в радость», ВОД «Волонтеры медики», ГБУ «Кванториум «Дружба», Госкорпорация «Росатом», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» АтомСтройЭкспорт, НАО «Национальная спутниковая компания», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «Иркутский завод гусиничной техники», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «Симферопольское ПО Крымпласт», ООО «Учи. ру», ООО УК «Металлоинвест», ОООР Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России, ПАО «ОАК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Сбербанк, Российский концерн «Росэнергоатом», Южно-Уральская железная дорога — филиал ОАО «РЖД».

Как сообщало ИА Регнум, национальные проекты России установлены указом президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Они должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его самореализации.