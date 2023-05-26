Москва, 26 мая, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Будущее есть у всех, но оно у всех разное, заявил 26 мая президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». У России — хорошее будущее, уверен глава государства.

«Что касается будущего. На самом деле, будущее есть у всех, только оно разное. Вот это ключевой вопрос. И, уверен, у России будущее хорошее», — сказал президент.

Граждане России знают, чего они хотят и какими средствами можно добиться этих целей, пояснил президент. У России огромные ресурсы, прежде всего человеческие, отметил глава государства. Ещё одна важная составляющая — хорошая и устойчивая система образования в России и тяга граждан к знаниям, добавил Владимир Путин.

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