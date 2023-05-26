Москва, 26 мая, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил предпринимателей, которые помогают налаживать жизнь на новых территориях России и пообещал им поддержку государства. Речь об этом 26 мая зашла на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Валерий Мельников/РИА Новости Строитель восстанавливает крышу одного из жилых домов в Мариуполе

«Хочу поблагодарить предпринимателей, которые помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Донбасса и Новороссии, восстанавливают промышленные, инфраструктурные и социальные объекты», — сообщил глава государства.

Он обратил внимание на то, что такая вовлеченность в общее дело России, нацеленность на повышение качества жизни людей заслуживает поддержки от государства.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в активную фазу восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, то есть с июня 2022 года было восстановлено свыше 4,5 тысяч объектов, построено новых 46 объектов. Планируется восстановить 2261 объект и построить 62 новых объекта.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уже начала и будет продолжать наращивать темпы восстановления и развития новых субъектов страны ― Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, речь идёт о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Кроме того, планируется построить новые современные дороги, как это было сделано в Крыму, «который получил теперь надежную сухопутную связь со всей Россией».