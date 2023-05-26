Москва, 26 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Доля малого и среднего бизнеса в Валовом внутреннем продукте (ВВП) России в размере 20% является стыдной, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф

«К сожалению, становится заколдованной цифра доли малого бизнеса в нашем ВВП… Доля 20% ВВП — это стыдно, мне кажется», — цитирует его РИА Новости.

В ВВП Китая, привёл пример Греф, доля малого и среднего бизнеса, по разным оценкам, занимает 60—70%, в Соединённых Штатах — около 60%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Греф заявил, что для развития инноваций в России необходимо участие государства в инновационной политике, создание инфраструктуры для развития стартапов, а также развитие рынка венчурного капитала, который бы инвестировал в инновации на ранних стадиях.