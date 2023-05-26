Москва, 26 мая, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами организации «Деловой России» предложил объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Я предлагаю сегодня обсудить ещё одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда», — сказал российский лидер.

По словам главы государства, такое пятилетие следует наполнить конкретной предметной работой, а «не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России проведёт встречу с членами организации «Деловая Россия», приуроченную ко дню российского предпринимательства. По его словам, планируется большое выступление Путина. После этого председатель «Деловой России» Алексей Репик расскажет об инвестициях в регионах, а президент организации Павел Титов о создании нового финансового инструмента. Кроме того, будет много выступлений, будут комментарии и вопросы.