Тольятти, Самарская область, 26 мая, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В период с 2015 по 2023 годы стоимость автомобиля Lada Vesta выросла в среднем на 770 тыс. рублей, или более чем в два раза, сообщает 26 мая профильный портал Quto.ru.

Валерий Мельников/РИА Новости Автомобиль Lada Vesta

В ноябре 2015 года, когда Lada Vesta вышла на рынок, в комплектации Comfort с двигателем мощностью 106 л. с. она стоила 570 тыс. рублей. В апреле 2016 года автомобиль в базовой комплектации подорожал до 582 тыс. рублей, в сентябре 2017 года — до 607 тыс. рублей, в апрелю 2020 года — до 704 тыс. рублей.

Темпы роста стоимости автомобиля увеличились в 2021 году: в апреле его можно было приобрести за 804 тыс. рублей, а к декабрю цена выросла уже до 923 тыс. рублей. Наконец, с марта 2022 года рекомендуемая цена в базовой версии составила 1,182 млн рублей, а в мае 2023 года стоимость рестайлинговой версии Vesta NG достигла 1,338 млн рублей.

В апреле 2023 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что с 1 мая компания повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%. По итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровня инфляции, добавил он. Также Соколов анонсировал введение предельных цен на автомобили в дилерской сети компании.

По итогам апреля 2023 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили ранее в Ассоциации европейского бизнеса. Было продано 54,2 тыс. автомобилей, причём более половины продаж (27,6 тыс. автомобилей) пришлось на марку Lada. Объём реализации автомобилей Lada в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос более чем в два раза.