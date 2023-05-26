Москва, 26 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. У блогера Еленой Блиновской и её мужа арестованы сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах. Об этом 26 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Евгений Одиноков/РИА Новости Блогер Елена Блиновская

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы 136 банковских счета», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что счета арестованы в таких кредитных учреждениях, как Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк» и другие. На них были сотни миллионов рублей в различной валюте.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля когда она пыталась выехать в Белоруссию. Против неё возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Следствие считает, что блогер не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

22 мая Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на избрание Блиновской домашнего ареста в качестве меры пресечения.