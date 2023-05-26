Москва, 26 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Украинская певица и дочь писателя Яна Таксюра Марико Трандафилова рассказала ИА Регнум, что покинула Украину, когда её отца, осуждённого в Киеве за госизмену, передали России.

Кадр из видео Ян Таксюра

Сейчас женщина находится в Европе и надеется, что в ближайшее время у неё получится встретиться с отцом.

«Сейчас я нахожусь не в Украине, но я все равно побаиваюсь говорить о каких-то подробностях. Я разговаривала с папой ночью, у него сейчас такие эмоции, трудно описать, что он чувствует. Он счастлив, что находится в безопасности в России. На нашу семью пока давления не оказывали, но мы всё равно уехали от греха подальше. Теперь мы тоже в безопасности», — рассказала Марико.

По её словам, самый тяжелый этап они уже пережили. Ее отца не посадят в тюрьму за инакомыслие на долгий срок, и в России он сможет продолжить лечение от онкологического заболевания.

«Сейчас семья раздроблена, но мы обязательно будем вместе. Мне очень тяжело вдали от папы», — добавила певица.

Ян Таксюр неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2022 году Таксюра задержали и поместили в СИЗО по подозрению в госизмене из-за критики киевского режима. В августе того же года украинские СМИ написали, что писателя выпустили под залог в размере 1,2 млн гривен. Однако в последнее время он находится в следственном изоляторе.

25 мая писатель через Луганск прибыл в Россию. Как сообщил в своём Telegram-канале «Союз православных журналистов», писателя обменяли после вынесения ему на Украине обвинительного приговора.

«Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье «государственная измена». Шевченковский суд в Киеве 24 мая вынесприговор. Таксюру дали 12 лет заключения, с конфискацией половины имущества — по обвинению в подрывной работе против Украины», — говорится в сообщении.

Сам писатель по прибытии в Россию рассказал, что заключение стало для него серьёзным испытанием, а сейчас он испытывает радостное чувство свободы.