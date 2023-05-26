Пекин, 26 мая, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Специальный представитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй в ходе своего турне по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией её новых регионов. Об этом 26 мая сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных западных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России

«Китайский посланник… нёс четкий посыл: союзники США в Европе должны… призвать к немедленному прекращению огня», — пишет издание.

Вместе с тем отмечается, что китайский дипломат призвал сохранить за Россией новые регионы. По словам западных чиновников, спецпредставитель Китая призвал правительства стран Европы быстро действовать для прекращения конфликта на Украине, пока он не разросся.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Китай обнародовал план по мирному решению украинского конфликта. Среди основных тезисов документа, включающего 12 пунктов, — отказ от позиции холодной войны и уважение суверенитета каждой страны.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взят за основу для урегулирования.

Напомним, 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие новых субъектов в состав РФ.