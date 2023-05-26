Донецк, 26 мая, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Об этом 26 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

Цель удара была достигнута, и все назначенные объекты поражены. Как отметил Конашенков, российские военные для группового удара задействовали высокоточное оружие большой дальности.

В частности, был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Верхнекаменское (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки ликвидировали до 190 украинских военных на донецком направлении.

Официальный представитель Минобороны 25 мая сообщил, что на купянском направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 110 военнослужащих, на краснолиманском — до 65.