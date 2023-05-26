Москва, 26 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопротивления маловысотных целей «СТ-68УМ». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

KGyST Радиолокационная станция СТ-68

По его словам, станция была уничтожена у Новониколаевки в Николаевской области.

«В районе населённого пункта Новониколаевка Николаевской области уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в общей сложности за последние 24 часа российская армия поразила 78 артиллерийских подразделений ВСУ, живую силу и военную технику в 92 районах.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки средства ПВО России перехватили в зоне проведения специальной военной операции ракету «Гром-2», 10 снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow.

На донецком направлении бойцы ВС России уничтожили до 190 украинских военных, на херсонском направлении — до 30 человек, на купянском и краснолиманском направлениях — около 95 человек.