Белгород, 26 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом 26 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала одна женщина, она находится в состоянии средней степени тяжести. У пострадавшей выявлены поверхностные ранения мягких тканей головы, а также нижних и верхних конечностей. Она доставлена в медучреждение, где ей оказывают всю необходимую помощь.

Гладков также отметил, что осколками снарядов были повреждены постройки на территории одной из баз отдыха. Кроме этого, в результате попадания снаряда загорелся частный жилой дом и гараж.

«Все оперативные службы находятся на месте, пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в гараже была повреждена одна легковая автомашина. Специалисты продолжают подомовой обход.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа, который ранее подвергся атаке диверсантов, со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, регион находится под обстрелом украинской армии с 06:30 по местному. Гладков уточнил, никто из местных жителей не пострадал, при этом в Грайвороне повреждены четыре частных домовладения, автомобиль и магазин. Также сообщается о повреждении газопровода и линии электропередачи.