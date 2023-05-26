Курск, 26 мая, 2023, 14:56 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил 26 мая глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксировано 20 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света», — написал он.

Упавшими снарядами повредило окна и фасады двух частных домов. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая украинские военные обстреляли посёлок Тёткино Курской области. От обстрела получили повреждения фасады и заборы трёх домов. Никто из жителей не пострадал, частично было нарушено электроснабжение.