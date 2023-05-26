Москва, 26 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки средства ПВО России перехватили в зоне проведения специальной военной операции ракету «Гром-2», 10 снарядов HIMARS и две крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены оперативно тактическая ракета «Гром-2», десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — сообщил Конашенков на брифинге ведомства.

Также за минувшие сутки средства ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ в ряде регионов (ДНР, ЛНР, Харьковская, Херсонская, Запорожская области), отметил Конашенков.

Кроме того, официальный представитель Минобороны рассказал о нанесении группового удара высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ, а также об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики. На территории Николаевской области была уничтожена РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей.

На донецком направлении за минувшие сутки было уничтожено до 190 военнослужащих ВСУ, на южнодонецком и запорожском направлениях — свыше 120 военнослужащих, на краснолиманском — более 60 военнослужащих, на херсонском — до 30 военнослужащих, сообщил также Конашенков.