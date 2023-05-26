Москва, 26 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки уничтожили до 190 украинских военных на донецком направлении, сообщил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО

«На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по мирным кварталам Калининского района Донецка 6 ракет из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела было повреждено здание Научно-исследовательского института (НИИ), погиб один человек.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что около населённого пункта Карловка в ДНР была взорвана дамба Карловского водохранилища, через которую на донецком направлении шло снабжение ВСУ.