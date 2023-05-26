Москва, 26 мая, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Компания-производитель шин Michelin продала российский бизнес. Покупателем активов стал дистрибьютор шин Power International Tires (ООО «Пауэр Интернэшнл-шины»). Об этом говорится в заявлении французского производителя.

Пресс-служба MICHELIN/РИА Новости Завод по производству шин Michelin в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Подмосковья

Сообщается, что в настоящее время российской фирме принадлежат активы не только Michelin (шинный завод в подмосковном Давыдово), но и Camso CIS (ООО «Камсо Си-Ай-Эс»), специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.

«Вариант передачи деятельности местному руководству был невозможен из-за серьёзных трудностей, препятствующих тому, чтобы эта деятельность стала автономной», — говорится в информации, опубликованной на официальном сайте компании.

Сумма сделки не раскрывается. Сообщается лишь о том, что соглашение позволит сохранить 250 рабочих мест. Все расходы, связанные с уходом бизнеса из РФ, были учтены в 2022 году.

В июне 2022 года стало известно, что французская компания по производству шин планировала до конца года прекратить деятельность в России и передать свое российское подразделение под местное управление. В связи с уходом с российского рынка компания понесла убытки в размере €202 млн.