Москва, 26 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Икону Андрея Рублёва «Святая Троица» отправят в Храм Христа Спасителя на две недели, сообщили 26 мая в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

Отмечается, что икона будет доставлена в Храм Христа Спасителя для участия в торжественных богослужениях и поклонения на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял решение о возвращении «Троицы» Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это решение историческим.

Сегодня, 26 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Троицу» с соблюдением всех мер сохранности перевезут из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя, и уже там специалисты будут обсуждать вопрос её дальнейшей реставрации.

Как сообщил ИА Регнум глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, возвращение Русской православной церкви иконы «Святой Троицы» — это чрезвычайно важное решение, церковь глубоко благодарна руководству страны за принятие такого решения в судьбоносный исторический момент.