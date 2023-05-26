Анкара, 26 мая, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Опрос турецкого Исследовательского фонда показывает, что действующий президент Турции Тайип Эрдоган наберёт во втором туре президентских выборов в Турции 53,7% голосов. Об этом 26 мая сообщила газета Hürriyet, ссылаясь на результаты опроса.

Сергей Савостьянов/ТАСС Реджеп Тайип Эрдоган

В статье отмечается, что во втором туре произойдет смещение голосов на 1,75% в пользу Тайипа Эрдогана и 1,25% в пользу Кемаля Кылычдароглу от 5% голосов, отданных экс-кандидату Синану Огану в первом туре.

В опросе приняли участие в общей сложности более 3 тысяч человек в 26 провинциях. Опрашивались граждане Турции в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции.

Ранее о том, что Эрдоган одержит победу во втором туре президентских выборов, свидетельствовали результаты опроса, проведённого центром Areda Survey. По их данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кылычдароглу — 47,6%.

Бывший кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган выразил поддержку Эрдогана перед вторым туром выборов. Политик также призвал тех, кто отдал свои голоса за него, проголосовать 28 мая за действующего президента Турции.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган набрал в первом туре 49,52% голосов, его соперник Кылычдароглу — 44,88%. Огана же поддержали 2,79 млн избирателей (5,28%).