Москва, 26 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про лося в детском саду, лже-Шварценеггера в ГУВД Владивостока и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Пресс-служба правительства Калужской области, Яичница

Центральный федеральный округ

В Москве собрали статистику по сдаче жилья в аренду. Цифры получились красивыми. Оказывается, 80 процентов недорогих квартир сдают нелегально. Зато те же 80 процентов в сегменте дорогих квартир, наоборот, сдают официально. Во время исследования дорогим считали жилье, за которое просят от 100 тысяч в месяц, пишет «Москва 2023».

В Орле библиотекари придумали любопытное мероприятие для привлечения читателей. Это спортивный забег, который назвали интеллектуальным. Библиотекари и волонтеры побегут по улицам «навстречу» читателям в надежде сделать из них книголюбов. Прохожим будут задавать простые вопросы и за правильный ответ дарить книгу, передает «Орлиный взор».

«Ярослав Мудрый» узнал, что новый туристический маршрут в центре Ярославля отметят «медвежьими лапами»: вделанными в асфальт следами. Их будет пятьсот, а протяженность маршрута — чуть больше шести километров.

В Тамбове тоже стараются привлечь туристов и обещают небывалое гастрономическое событие. Скоро здесь приготовят гигантскую яичницу на фестивале с говорящим названием «Кукарекино». «Тамбовские истории» пишут, что фестиваль пройдет благодаря старейшей в регионе птицефабрике «яичного направления».

Северо-Западный федеральный округ

«Петербуржцы на своей волне», констатирует «Смольнинский маяк». Замечание сделано по поводу объявления, в котором жители дома угрожают тем, кто загораживает машинами въезд в ворота. Угрожают на редкость вежливо: «Уважаемые господа, по необъяснимым причинам у машин, припаркованных у этих ворот, спускаются колеса и бьются стекла. Будьте внимательны и осторожны!»

В Псковской области впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Любопытно, что этот предмет выбрали только в Великих Луках двое выпускников. «Видимо, в экономической столице региона связи с Поднебесной особенно актуальны», шутят «Псковские причуды».

Белые ночи бывают не только в Петербурге. В Сыктывкаре сезон начнется уже на будущей неделе и продлится до 15 июля. «И наши белые ночи будут ярче, чем в Спб! Но самый чемпион по белым ночам в республике — это заполярная Воркута, там шарик вообще не будет заходить за горизонт, будет вечный день!» — пишут «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Загадочный конфликт случился в центре Уфы. Мужчина попытался застрелить прохожего, который не угостил его шаурмой. Mash Batash рассказывает подробности: ранним утром двое жителей завтракали стритфудом. К ним подошел незнакомец и попросил поделиться. После отказа начал драться, а когда его побили, достал пистолет и ранил соперника. Злодея ищут.

У жителя Саратова спустя одиннадцать лет нашли металлические осколки в сердце. «Саратовщина» сообщает, что открытие сделали после жалобы пациента на одышку. Томография показала осколки рядом с сердцем, самый крупный — 6 миллиметров! Мужчина сказал, что травму получил давно и она его никогда не беспокоила. Сейчас саратовские медики ломают голову, как вылечить больного.

Железный человек

В Ижевске крысы в парке недалеко от торгово-развлекательного центра стали отбирать еду у белок и птиц. Грызуны залезают в кормушки и нагло там сидят, поедая корм на глазах обеспокоенных горожан. Некоторые жительницы, по словам Udm-Info, жалуются, что в парке уже и «ходить страшно».

Южный федеральный округ

«Севастопольская сорока» удивилась 35-летнему севастопольцу, который ухитрился дважды обокрасть квартиру коллеги по работе. Вначале он забрался через окно (квартира на втором этаже) и стащил электросамокат. Хозяин не заметил пропажу, поэтому вор спустя недолгое время опять полез в окно и прикарманил три шлифовальные машинки и электродрель. Все это он сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

Северо-Кавказский федеральный округ

Последний звонок в чеченской школе обернулся неприятным конфузом. Посреди празднества взорвались гелиевые шары. Взорвались красиво, громко, но это никого не порадовало. Mash Gor узнал, что шарики рванули от искры. К счастью, никто не пострадал.

Уральский федеральный округ

В Тюмени «сезон» крупных пожаров. На некоторые пожары приезжают толпы зевак, в том числе с детьми, полюбоваться на буйство пламени. «Детство в Тюмени — это…» — шутят «Темы Тюмени».

В Челябинской области, в Златоусте, в детский сад пришел лось. «Челябинск, который смог» пишет, что животное разгуливало по игровой площадке прямо на территории детского сада, перепрыгнув через забор. На место вызвали полицию, а детей не стали выводить на прогулку.

Сибирский федеральный округ

«Инцидент Барнаул» рассказал про интересный бизнес-план жителя Барнаула. Его матери удалили камень из почки, и гражданин решил продать его за 150 тысяч рублей. Почему так дорого? Потому что камень размером в полтора сантиметра похож на коронавирус.

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке медведи принялись выходить на дороги. Их категорически не советуют подкармливать. «Если медведь привыкает получать от человека еду, то в какой-то момент он может запросто прийти к людям, чтобы поесть. И пищей может оказаться не только домашний скот, но и сам человек», — напоминает «Мачо с Авачи».

Тему дальневосточных медведей продолжил «Страновед». В Хабаровском крае водитель заболтался с пассажирами, не заметил выбежавшего на дорогу медведя и случайно протащил его на капоте. Медведь обиделся и попытался разбить лобовое стекло, чтобы добраться до людей. К счастью, не получилось. Однако «Лексус» придется ремонтировать и еще платить штраф за сбитого медведя.

В дежурную часть ГУВД Владивостока пришел мужчина с удостоверением на имя Арнольда Шварценеггера. «Восток-Медиа» удивляется, что постовые легко пропустили самозванца, равно как и дежурные. Мужчина положил на стол дежурного муляж бомбы. Все действие было проверкой, которую в части с грохотом провалили.

Цитата из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония Арнольд Шварценеггер

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 2 июня.