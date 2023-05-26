Киев, 26 мая, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Глава Макаровского районного суда Киева Алексей Тандыр в ночь на 26 мая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на блокпосту 23-летнего военнослужащего национальной гвардии Украины, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По свидетельству очевидцев, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан. В государственном бюро расследований сообщили, что от прохождения освидетельствования на алкоголь он отказался.

Задержанному инкриминируют управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. По Уголовному кодексу Украины ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Профильное издание Prosud сообщило, что ранее Тандыр был судьёй в делах, где рассматривались «пьяные» ДТП с участием других работников судебной системы, и принимал решения в пользу своих коллег.

«Вспомним лишь один эпизод, где отличился судья Тандыр: в 2018 году его коллега, судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже под хмельком совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр», — напоминает издание.

В марте 2023 года в Улан-Удэ восьмилетний ребёнок погиб, ещё один ребёнок и беременная женщина получили травмы в результате ДТП с участием нетрезвого водителя. Авария произошла ночью на шоссе между Улан-Удэ и Хоринском. 39-летний водитель не справился с управлением. Результат его освидетельствования показал наличие 1,03 мг/л алкоголя в крови.