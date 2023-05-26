Тюмень, 26 мая, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Изнасиловавшего и убившего 8-летнюю девочку в Тюмени Виталия Бережного Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку заключения, сообщает РИА Новости.

Моргунов Денис/URA. RU/TASS Виталий Бережной

26 мая присяжные единогласно признали его виновным по этому громкому делу. Помимо пожизненного срока осуждённый обязан выплатить 3 млн рублей семье погибшей школьницы.

Согласно данным Telegram-канала Mash, дело рассматривалось в Москве, поскольку правоохранители опасались, что в сибирском городе его ждёт самосуд.

Как передавало ИА REGNUM, девочка пропала 30 июня 2021 года, а её останки были найдены 19 августа 2021 года. Подозреваемого в её убийстве выявили по ряду улик, в том числе и ДНК. Как отмечают в СКР, обвиняемый признался в убийстве девочки под давлением улик. По факту убийства возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Супруга фигуранта заявила о фальсификации уголовного дела в отношении её мужа тюменскими следователями.